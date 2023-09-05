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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики считают, что выручка Arm будет расти на протяжении пяти ближайших лет
Но потом период роста сменится снижением.

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В последние дни новости о планомерном снижении «аппетита» SoftBank в отношении капитализации Arm, выходящей на американский фондовый рынок в этом месяце, создают ощущение не очень удачного момента для подобных шагов, но по некоторым показателям это IPO всё равно относится к крупнейшим за год. По крайней мере, соотношение цены акции к годовой величине удельной прибыли у Arm должно достигать 95-105, тогда как у лидера по этому показателю NVIDIA его значение достигает 117 против 15 у компании Qualcomm, которая также является одним из клиентов Arm.

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Источник изображения: Arm

При этом аналитики Third Bridge предостерегают, что рост выручки Arm на 5-10% в год будет сохраняться лишь на протяжении пяти последующих лет, а после этого выручка стабилизируется на одном уровне или даже начнёт снижаться. Для частных инвесторов вложения в акции Arm в таких условиях кажутся не очень выгодными, как считают эксперты, а вот стратегических инвесторов из числа клиентов компании это не отпугнёт.

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