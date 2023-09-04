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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
CATL намеревается выпускать в Европе свои передовые аккумуляторы для электромобилей с запасом хода 700 км
Они же способны восстанавливать до 80% заряда за 10 минут.

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Являясь крупнейшим производителем тяговых аккумуляторов, китайская компания CATL не стесняется при выборе названий для продуктов нового поколения, и оставляет их на китайском языке даже в пресс-релизах для мирового рынка. По крайней мере, представленное в середине прошлого месяца семейство аккумуляторов Shenxing особой адаптации с точки зрения этимологии наименования не подвергалось. Напомним, что эти потенциально недорогие тяговые аккумуляторы на основе лития и фосфата железа (LFP) должны обеспечивать среднеразмерный электромобиль запасом хода в 700 км и подзаряжаться до 80% ёмкости за десять минут при комнатной температуре. Если дело происходит зимой, то при температуре минус 10 градусов Цельсия аналогичную долю заряда аккумулятор может набрать за 30 минут.

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Источник изображения: CATL

На этой неделе, как поясняет Reuters, компания CATL призналась, что со временем наладит выпуск аккумуляторов семейства Shenxing на территории Германии и Венгрии, где у неё уже действуют (в первом случае) или строятся (во втором) предприятия. Правда, когда это случится, не уточняется, но в Китае выпуск таких аккумуляторов будет налажен уже в конце этого года, а машины на их основе появятся на рынке в 2024 году.

К достоинствам LFP-аккумуляторов, помимо их низкой стоимости, принято относить высокий эксплуатационный ресурс и меньшую склонность к самовозгоранию по сравнению с более дорогими и ёмкими литиевыми аккумуляторами на основе никеля, кобальта и марганца. К недостаткам же приходится относить более низкую плотность хранения электроэнергии, высокую массу и боязнь отрицательных температур в контексте способности сохранения остаточного заряда.

#китай #электромобили #европа #тяговые аккумуляторы #catl
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