И не собирается снижать объём инвестиций в экономику острова.

В начале недели агентство CNA продолжает снабжать нашу новостную ленту материалами о тайваньской полупроводниковой отрасли. Глава местного подразделения американской компании Micron Technology Донхой Лю (Donghui Lu) подтвердил, что к 2025 году этот производитель собирается наладить на территории острова выпуск микросхем оперативной памяти с использованием передовой EUV-литографии, опередив все свои прочие производственные площадки.

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Источник изображения: CNA

Как отмечается, освоение этой технологии стало возможным благодаря сотрудничеству Micron с японскими и тайваньскими компаниями. Американский производитель памяти и не думает переносить свои предприятия с Тайваня. Впервые офис Micron появился на этом острове ещё в 1994 году, а после покупки в 2012 и 2016 годах предприятий Rexchip и Inotera соответственно компания Micron смогла начать на Тайване выпуск микросхем памяти.

По словам руководителя местного подразделения Micron, Тайвань оставался главным направлением инвестиций компании на протяжении пяти предыдущих лет, и такое положение дел сохранится в последующие три года. Помимо прочего, здесь будет производиться востребованная ускорителями вычислений память типа HBM. Микросхемы DRAM компания вообще производит только в Японии и на Тайване, причём на последний приходится до 65% всех объёмов выпуска. Местные предприятия Micron в ближайшие годы будут только расширяться и модернизироваться.

К преимуществам тайваньской инфраструктуры представитель Micron относит высокую плотность размещения предприятий — это упрощает взаимодействие между ними и ускоряет производственные процессы. Подобного развития Тайвань достиг за сорок лет, и повторить этот успех на другой территории быстро не получится. Компания не отказывается от развития своих производственных площадок в США и Японии, считая важным поддерживать географическую диверсификацию рисков. Глобализация цепочек поставок является важным конкурентным преимуществом, по словам представителя Micron.