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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SMIC грозят новые неприятности со стороны США после выхода Huawei Mate 60 Pro
Даже если «она не виновата».

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Компания Huawei Technologies предпочитает не афишировать происхождение и точные характеристики попавшего в смартфон Mate 60 Pro процессора, но многие источники сходятся во мнении, что его выпуском по своей самой передовой литографической технологии могла заняться китайская компания SMIC. Пока мнения расходятся, с каким именно техпроцессом той же TSMC можно сравнить технологические решения SMIC, используемые при производстве процессора HiSilicon Kirin 9000S, но всё обсуждение крутится на уровне 7-нм или 5-нм технологий.

Аналитики DigiTimes Research взялись разоблачить некоторые наименее правдоподобные слухи, описывающие происхождение указанного процессора. Прежде всего, эксперты считают, что независимо от используемого техпроцесса в случае причастности компании SMIC к выпуску этого процессора она подвергнется дополнительным преследованиям со стороны американских регуляторов.

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Источник изображения: AFP

Оснащение смартфонов Mate 60 Pro якобы перемаркированными чипами, полученными Huawei от TSMC ещё в 2020 году, представители DigiTimes Research считают абсурдной гипотезой, поскольку накопленные запасы «досанкционных» компонентов компания должна была истратить ещё в 2022 году (самое позднее). Об этом свидетельствует снижение объёмов производства смартфонов Huawei в указанные периоды.

Закупка компанией Huawei процессоров у Qualcomm или MediaTek для использования под собственной маркой тоже кажется довольно причудливой теорией. Если бы Huawei закупала у этих компаний процессоры по легальным каналам, то приобретать устарелые чипы не имело никакого смысла. Купить же попадающие под санкции США компоненты она бы вряд ли смогла, поскольку Huawei сейчас не настолько крупный клиент Qualcomm или MediaTek, чтобы обе компании пошли на существенный риск.

#смартфон #huawei #санкции #smic #hisilicon #mate 60 pro
Источник: digitimes.com
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