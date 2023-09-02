На то есть причины.

Российские СМИ сообщают, что по итогам июля и августа в России спрос на ноутбуки вырос на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным исследования, российский покупатель отдавал предпочтение разным моделям с диагональю от 14 до 16 дюймов, но без установленной операционной системы.

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Цена среднестатистического компьютера для пользователя РФ выросла на 15 % до 53 969 рублей — так сообщают аналитики из «Платформы ОФД». Чаще всего покупатели отдавали предпочтение машинам тайваньских и китайских брендов в среднем ценовом сегменте. Речь идёт о Lenovo, Huawei, Acer, ASUS и MSI. Особой популярностью также пользуются модели начального уровня — Irbis, iRu и Raybook. А вот популярность ноутбуков брендов Apple и HP снизилась.

Ситуация с отечественным софтом на языке чисел выглядит благоприятной: представители отдельных маркетплейсов утверждают, что продажи российского ПО за указанный период выросли вдвое. Наконец, вместо ушедших американских брендов Apple, Dell и HP, а также тайваньских ASUS и Acer на рынок РФ зашли азиатские Maibenben, Thunderrobot, Infinix, а также российские Digma, F+ и Irbis.

Что до роста на 21 %, то аналитики его объясняют прошлогодним падением на ту же величину.