Лишь через неделю после публикации квартального отчёта они прервали свой рост.

Издание Nikkei Asian Review решило после некоторой паузы обратиться к теме динамики акций NVIDIA, выждав неделю после публикации квартальной отчётности компании и пропустив первичный ажиотаж. По данным источника, за первую неделю после публикации отчётности акции NVIDIA смогли укрепиться в цене более чем на 6%, хотя котировки акций конкурентов типа Intel и AMD за этот период успели снизиться на 4 и 7% соответственно. Собственно говоря, даже биржевой индекс SOX за неделю снизился на 8,4%, поэтому движение NVIDIA «против течения» позволяет говорить об интересе инвесторов к ценным бумагам этого эмитента.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

В прошлом квартале, напомним, NVIDIA увеличила выручку более чем в два раза до $13,5 млрд в годовом сравнении, а в текущем рассчитывает получить не менее $16 млрд, причём во втором квартале около 76% выручки компании формировал именно серверный сегмент. Высокий спрос на ускорители вычислений, выпускаемые компанией, позволяет инвесторам рассчитывать на сохранение подобных темпов роста выручки эмитента.

К слову, её главный производственный партнёр в лице TSMC оказывается не в столь выигрышном положении. По оценкам аналитиков Morgan Stanley, в этом году лишь 6% выручки тайваньского контрактного производителя чипов будет определяться поставками компонентов для систем искусственного интеллекта. Пока TSMC не может выпускать чипы для NVIDIA и упаковывать их в таких количествах, чтобы в полной мере удовлетворять весь спрос, но обещает к концу следующего года удвоить профильные производственные мощности. В случае с TSMC всплеск интереса клиентов к теме искусственного интеллекта также пока не в состоянии компенсировать спада на рынке потребительской электроники, который наблюдается после завершения пандемии.