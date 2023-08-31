Воскока-воскока?

Компания NVIDIA, по данным Reuters, в начале этой неделе опубликовала официальное уведомление, что в минувшем квартале власти США ввели дополнительные требования к лицензированию поставок ускорителей вычислений в отдельные страны Ближнего Востока. С октября прошлого года такие требования действовали в отношении Китая, и уже вынудили NVIDIA в сжатые сроки наладить на этот важный для компании региональный рынок поставки адаптированных ускорителей A800 и H800, чья скорость обмена данными с запасом соответствует требованиям американских властей.

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Источник изображения: NVIDIA

Какие из стран Ближнего Востока попали в санкционный список США и по какой причине, не уточняется, но NVIDIA упоминает о наличии в перечне и других стран, а также отдельных компаний и организаций. По всей видимости, первичная цель подобных ограничений — это Китай, и американские чиновники просто пытаются перекрыть обходные пути поставок оборудования в эту страну. AMD столкнулась точно с такими же ограничениями. Представители обеих компаний заявили, что новые санкции не смогут существенно повлиять на их профильную выручку в будущих периодах.