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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производитель серверов Quanta убеждён, что в следующем году NVIDIA решит проблему с дефицитом ускорителей вычислений
И подрядчик сможет увеличить профильную выручку в два раза.

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Пока о намерениях NVIDIA кратно увеличить поставки ускорителей вычислений в следующем году мы можем судить преимущественно по косвенным признакам. Сами представители компании лишь обещают, что объёмы поставок будут увеличиваться каждый квартал до конца следующего года. По слухам, компания даже сможет утроить объёмы поставок таких ускорителей для систем искусственного интеллекта по итогам 2024 года, а в самом оптимистичном варианте развития событий — увеличить их в четыре раза.

Как поясняет Bloomberg, об адекватности подобных ожиданий позволяют судить комментарии представителей Quanta Cloud Technology — крупного контрактного производителя серверного оборудования, который тесно сотрудничает с NVIDIA. Сейчас компания до 65% своей выручки в серверном сегменте получает от выпуска серверных систем на базе ускорителей вычислений типа GPU, но в следующем году сумма этой выручки должна удвоиться. Разумеется, это не исключает возможности сотрудничества NVIDIA с другими контрактными производителями, и они тоже могут наращивать объёмы выпуска профильной продукции.

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Источник изображения: NVIDIA

Представители Quanta Cloud Technology признались, что в сфере ускорителей вычислений компания сейчас очень ограничена доступностью таких компонентов, но в следующем году, как они ожидают, NVIDIA решит все сопутствующие проблемы. В мае этого года основатель NVIDIA даже подарил главе Quanta Cloud Technology кожаную куртку с автографом в знак признательности за эффективное сотрудничество с 2015 года. Зная, как много эта часть одежды значит для главы NVIDIA, можно не сомневаться в серьёзности его намерений относительно продолжения работы с Quanta.

#nvidia #искусственный интеллект #серверы #quanta
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