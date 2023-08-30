Последняя укрепила свои позиции последовательно с 12 до 17%.

Ресурсу WCCFTech удалось получить доступ к «святая святых» в мире статистики рынка графических решений — полной версии отчёта Jon Peddie Research за второй квартал этого года. Знакомство с выдержками из этого документа позволяет выяснить, что в наиболее интересном нашей аудитории сегменте рынка (настольном дискретном) компания NVIDIA за год смогла укрепить свои позиции с 78 до 80%, но последовательно была вынуждена уступить AMD, которая на этом отрезке укрепила позиции с 12 до 17%. Этот «реванш», однако, для AMD сопровождался потерей трёх процентных пунктов рынка в годовом сравнении.

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Источник изображения: WCCFTech, Jon Peddie Research

Всего во втором квартале этого года было отгружено более 6,4 млн дискретных настольных графических решений. Компания Intel к этой статистике с недавних пор тоже приобщилась, но её положение дел нельзя назвать стабильным. Если во втором квартале прошлого года она довольствовалась 2% рынка, то к первому кварталу этого года смогла удвоить долю до 4%, но ко второму кварталу растеряла все свои достижения до уровня годичной давности.

Если же вернуться к статистике по NVIDIA, то её доля в сегменте настольной дискретной графики последовательно сократилась во втором квартале с 84 до 80%.