А в первом полугодии — в два раза.

Отменное «послевкусие» оставляет после основного отчётного события NVIDIA публикация формы 10-Q, в которой компания более подробно раскрывает результаты своей деятельности в отчётном периоде. Даже если учесть, что финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) об этом уже говорила на прошлой неделе, будет уместно напомнить, что в прошлом квартале выручка от реализации ускорителей вычислений выросла в три раза. По итогам первой половины фискального года она более чем удвоилась.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Руководство NVIDIA склонно благодарить за это высокий спрос на системы семейства HGX, основанные на ускорителях вычислений с архитектурами Hopper и Ampere. Сетевая инфраструктура увеличила профильную выручку NVIDIA на 94% по итогам второго квартала, и на 63% по итогам первой половины фискального года. Во многом это тоже обусловлено высоким спросом на ускорители вычислений, которые нуждаются в использовании фирменного интерфейса InfiniBand.

Выручка NVIDIA от поставок графических решений в целом по итогам второго квартала выросла на 11% до $3,1 млрд, но в первой половине года она сократилась в годовом сравнении сразу на 21%. Если в первом случае NVIDIA благодарит за положительную динамику рост спроса на игровые видеокарты поколения Ada Lovelace (GeForce RTX 40) в связи с нормализацией складских запасов, то во втором случае винит в снижении выручки упавшие на 16% объёмы продаж игровых графических процессоров и просевший на 36% сегмент средств профессиональной визуализации.