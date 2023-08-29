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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году поставки ПК так и не выйдут на уровень 2019 года
Хотя и вырастут на 3,7% от нынешнего.

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Как рассчитывают специалисты IDC, в этом году объёмы поставок ПК на мировой рынок сократятся на 13,7% до 252 млн штук, сильнее всего за всё время наблюдения. При этом сам по себе объём поставок превысит уровень 2018 года с его 259,6 млн ПК, но результата 2019 года всё равно достичь не позволит. В клиентском сегменте поставки сократятся на 16,2% до 112 млн ПК, в образовательном на 11,2% до 31,1 млн ПК, а коммерческий продемонстрирует снижение на 11,7% до 108,9 млн штук.

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Источник изображения: Dell

При этом в коммерческом сегменте будет наблюдаться ряд интересных тенденций. Во-первых, AMD наверняка увеличит свою долю на рынке центральных процессоров в коммерческом секторе с прошлогодних 11%, равно как и Apple с её 5%. Корпорации сейчас стремятся тратить деньги на системы искусственного интеллекта, а не обновление ПК. Впрочем, к 2025 году из-за завершения поддержки Windows 10 им всё равно придётся раскошелиться. Тем более, что к тому времени на рынке появятся новые платформы с поддержкой ускорения периферийных вычислений в системах искусственного интеллекта. Коммерческий сегмент в последующие пять лет покажет среднегодовой рост объёмов продаж на 3,4%, уступив только образовательному с его 3,5% и превзойдя потребительский с 2,7% прироста в год.

В среднем в последующие пять лет рынок ПК будет расти на 3,1% в год и к 2027 году достигнет ёмкости в 284,9 млн штук. В 2024 году он вернётся к росту, но лишь на 3,7% до 261,4 млн штук, чего для превосходства над результатом 2019 года будет недостаточно.

#аналитика #idc #компьютерный рынок
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