В условиях санкций такой не помешает.

Издание South China Morning Post со ссылкой на заявления представителей Micron Technology сообщило, что для более тесного взаимодействие с властными структурами в КНР компания решила пригласить на пост GR-директора Ли Синьмина (Li Xingmin), который обладает более чем 30-летним опытом как в сфере взаимодействия с правительственными органами, так и в работы в полупроводниковой промышленности.

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Источник изображения: South China Morning Post

В остальном, о жизненном багаже профильного руководителя китайского подразделения Micron Technology известно не так много. Он закончил Пекинский университет иностранных языков и получил степень MBA в Австралии. Напомним, что мае Micron Technology лишилась возможности поставлять свою продукцию для объектов критически важной информационной инфраструктуры в Китае, после того как местные регуляторы сочли её продукцию небезопасной. В прошлом году Micron четверть всей выручки получила именно в Китае, по итогам текущего года вся выручка компании из-за санкций со стороны КНР может сократиться более чем на 10%. Это не заставило Micron отказаться от намерений вложить $600 млн в модернизацию своего китайского предприятия по тестированию и упаковке памяти. Специалист по взаимодействию с органами власти явно не помешает китайскому представительству Micron в сложившихся условиях.