Темпы восстановления китайской экономики отстают от желаемых.

Как уже не раз отмечалось, для производителей полупроводниковых компонентов большое значение с точки зрения прибыльности имеет степень загрузки конвейера, поскольку компания всегда несёт постоянные расходы, а если их удаётся распределить на себестоимость большего количества продукции, то на норме прибыли это сказывается положительно. У китайской SMIC в прошлом полугодии с этим возникли проблемы, поскольку на фоне затоваривания складов на стороне клиентов объёмы новых заказов сократились.

По информации DigiTimes, в первом полугодии SMIC удалось вернуть степень загрузки конвейера на уровень около 80%, но динамика прибыли всё равно по итогам отчётного периода не достигнет желаемых показателей.

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Источник изображения: DigiTimes

По всей видимости, бизнес SMIC страдает, как и деятельность многих связанных с Китаем компаний, от недостаточно быстрого восстановления спроса после прошлогодних санитарных локдаунов. Основные клиенты SMIC — это разработчики чипов, так или иначе связанные с сегментом смартфонов и потребительской электроники в целом, а спрос на них восстанавливается не так быстро, как рассчитывали многие эксперты.