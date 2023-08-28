Они, как сообщается, сократились с марта этого года на 20%.

На прошлой неделе с подачи немецкой версии Business Insider деловые издания стали обсуждать ситуацию с производством электромобилей на относительно молодом предприятии Tesla в окрестностях Берлина. В марте этого года компания заявила, что это предприятие вышло на еженедельный выпуск 5000 электромобилей, тем самым обозначив достижение проектной мощности в сжатые сроки.

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Источник изображения: DPA

Источники со ссылкой на информацию от пожелавших остаться неизвестными сотрудников Tesla сообщают, что в июле еженедельный план на немецком предприятии урезали до 4350 машин в неделю, а сейчас он опустился ниже отметки в 4000 штук. Отмечается, что данная тенденция вызвана нехваткой персонала на предприятии для поддержания заявленных объёмов выпуска электромобилей. Какие факторы могли вызвать отток персонала с немецкого предприятия Tesla, не уточняется. Если Tesla привыкла не особо церемониться со своими рабочими, то немецкий автопром в целом характеризуется развитым профсоюзным движением, поэтому при малейшем давлении со стороны работодателя сотрудники немецкого предприятия Tesla вполне могут задуматься о переходе на более удобное для себя место работы.