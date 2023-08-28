Он обладает опытом работы в электронной промышленности более 40 лет.

Как напоминает Nikkei Asian Review, в начале следующего года на Тайване пройдут президентские выборы, и попробовать свои силы на них готов 72-летний основатель компании Foxconn Терри Гоу (Terry Gou). Он заявил о своих намерениях выдвинуться в качестве независимого кандидата и составить конкуренцию трём имеющимся претендентам на этот пост. Отмечается, что недавно Терри Гоу не смог заручиться поддержкой партии KMT, которая придерживается довольно лояльных взглядов на взаимоотношения мятежного острова с континентальным Китаем, и вместо него выдвиженцем от партии стал мэр Нового Тайбэя Хоу Юи (Hou Yu-ih). Это и вынудило Терри Гоу заявиться на участие в выборах в качестве независимого кандидата.

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Среди лозунгов основателя Foxconn числится обещание за 20 лет вывести подушевой уровень ВВП Тайваня на значения, превышающие Сингапур и все прочие страны Азии. В развитии острова ставка будет делаться на технологический сектор, со спецификой которого Терри Гоу в силу своего опыта управления крупнейшим контрактным производителем продукции Apple хорошо знаком.

Актуальная политическая повестка тоже оценивается этим кандидатом в президенты. Он обещает сделать всё возможное, чтобы «Тайвань не стал следующей Украиной» и намерен гарантировать 50 лет мира и благополучия этому острову. По опросам, из четырёх кандидатов на пост президента Тайваня Гоу пока пользуется наименьшей поддержкой на уровне 12%. Аналитики считают, что появление на арене четвёртого кандидата пойдёт на пользу правящей партии, поскольку позволит раздробить голоса избирателей, симпатизирующих оппозиционным кандидатам. По мнению самого Гоу, оппозиция на Тайване не демонстрирует готовности объединяться. Основатель Foxconn имеет более 40 лет опыта работы в промышленности, он считает себя лучшим кандидатом на пост президента острова, способным нормализовать отношения с Китаем и США одновременно.