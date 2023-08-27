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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla «нарядила» пикап Cybertruck в Toyota Tundra
Ранее она проделала то же самое с образом Ford F-150.

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Сама по себе специфическая форма кузова пикапа Tesla Cybertruck делает все попытки скрыть его внешность камуфляжной плёнкой бесполезным занятием, но представители американского производителя наверняка испытывают какое-то особое удовольствие, заставляя прототипы Cybertruck мимикрировать под ближайших конкурентов. В Калифорнии уже были замечены экземпляры пикапа Tesla, обклеенные под популярный в США пикап Ford F-150, но теперь, как сообщает Electrek со ссылкой на сообщество будущих владельцев Cybertruck, очередь дошла и до Toyota Tundra.

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Источник изображения: Electrek, Cybertruck Owners Club

Данная модель полноразмерного пикапа Toyota довольно популярна, она ежегодно находит в США около 100 000 покупателей. Довольно неуклюже изображая при помощи плёнки внешность этой машины, испытатели Tesla Cybertruck подсказывают потенциальным покупателям, что у Tundra скоро появится электрический конкурент. Напомним, кузовные панели Cybertruck выполнены из нержавеющей стали, которая плохо подвергается покраске, поэтому Илон Маск (Elon Musk) изначально предложил цветную плёнку в качестве единственного способа разнообразить внешность машины.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck #электрический пикап
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