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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К концу десятилетия сеть зарядных станций Supercharger будет приносить Tesla по $20 млрд в год
В этом убеждены аналитики Wedbush Securities.

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Ресурс Electrek пояснил, что наметившееся недавно в Северной Америке стремление крупных автопроизводителей обеспечить покупателей своих электромобилей совместимостью с зарядными станциями Tesla за счёт использования разъёма NACS или подходящего адаптера имеет под собой вполне рациональную основу. Tesla располагает крупнейшей сетью общественных зарядных станций в Северной Америке, и для новоявленных компаньонов подобная совместимость обеспечивает уверенность покупателей в том, что они смогут заряжаться практически повсеместно. В свою очередь, это будет способствовать росту объёмов продаж электромобилей.

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Источник изображения: Tesla

В своё время Tesla начала развивать фирменную сеть зарядных станций исключительно ради удобства клиентов, и не помышляя о прибыльности данной деятельности. Десять лет назад Илон Маск (Elon Musk) был убеждён, что сеть зарядных станций Supercharger «никогда не станет центром извлечения прибыли». Однако, в свете новых перспектив аналитики Wedbush Securities заявляют, что к концу десятилетия именно сеть фирменных зарядных станций сможет приносить Tesla от 3 до 6% ежегодной выручки. В абсолютном выражении это будет от $10 до $20 млрд в год — вполне себе приличная сумма, и эту перспективу Tesla определённо держит сейчас в уме, открывая доступ к своим зарядным станциям клиентам сторонних автопроизводителей.

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