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Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA ещё долго будет оттягивать на себя основные расходы участников рынка в сфере ИИ
Кто раньше встал — тому и прибыль.

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Ресурс CNBC на вторые сутки после публикации квартальной отчётности не желает прощаться с этой благодатной для обсуждения темой. Со ссылкой на прогнозы аналитиков Deutsche Bank он сообщает, что по итогам этого квартала выручка NVIDIA в серверном сегменте в два с лишним раза превзойдёт совокупные показатели Intel и AMD.

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Источник изображения: Reddit

Как считают аналитики, в текущем квартале NVIDIA в серверном сегменте способна выручить до $12 млрд, тогда как Intel ($4 млрд) и AMD ($1,64 млрд) ограничатся более скромными результатами. Пока нет предпосылок к тому, чтобы клиенты NVIDIA перераспределили свои расходы на развитие систем искусственного интеллекта (ИИ) в пользу её конкурентов. Она просто их опередила, предложив готовые к использованию решения раньше соперников, поэтому в гонке ускорения вычислений клиенты просто бросились в экосистему NVIDIA и стали всё больше в неё погружаться, выделяя максимальные бюджеты на покупку именно компонентов этой марки. Intel и AMD по времени немного отстают от NVIDIA, но этого достаточно, чтобы лишить их клиентских средств на достаточно продолжительное время.

#amd #intel #nvidia #аналитика #искусственный интеллект
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