Время для этого шага выбрано неожиданно.

Одним из наиболее интересных инвесторам заявлений руководства NVIDIA на вчерашнем квартальном мероприятии стало обещание выделить на выкуп собственных акций $25 млрд без уточнения сроков реализации данной программы. Как поясняет Reuters, эта обычно благоприятная для акционеров новость немного озадачила некоторых из них.

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Источник изображения: NVIDIA

По сути, главным источником смущения стал выбор момента для объявления о выкупе акций руководством NVIDIA. Обычно компании приступают к выкупу акций, когда хотят стимулировать рост их курса, но у NVIDIA пока с этим всё в порядке. Сокращение количества акций в обороте, которое достигается выкупом, также позволяет повысить удельный доход на одну акцию, что в глазах инвесторов повышает их привлекательность. Своими действиями, как поясняют некоторые аналитики, руководство NVIDIA стремится показать, что считает текущую стоимость акций не совсем высокой и рассчитывает на дальнейший рост.

Другое объяснение мотивов руководства NVIDIA, как считают эксперты, может быть слишком быстрый рост выручки. Компания буквально не представляет, куда девать деньги. Конечно, масштабирование производства тех же ускорителей вычислений требует каких-то затрат, да и на разработку новых продуктов NVIDIA нужны деньги, но в прошлом году на последние нужды компания потратила не более 27% всей выручки. Если темпы роста последней опередят темпы роста расходов, то возврат средств инвесторам может оказаться уместным и своевременным решением. При этом, в отличие от ежеквартально выплачиваемых дивидендов, выкуп акций оставляет NVIDIA гораздо больше свободы действий в выборе момента и объёмов возврата капитала акционерам. Если деньги потребуются компании для собственных нужд, она просто отложит очередной выкуп акций. Кажущаяся крупной сумма в $25 млрд, которую планируется потратить на выкуп акций, формирует около 2,1% текущей капитализации NVIDIA.