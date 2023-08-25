При этом вся квота на этот год уже распродана.

Издание Financial Times воспользовалось кануном выхода квартальной отчётности NVIDIA, чтобы поделиться собственной информацией о планах компании по темпам экспансии производства ускорителей вычислений серии H100, которые пользуются высоким спросом. Напомним, официальные представители компании отказывались говорить о конкретных числах, ссылаясь лишь на готовность NVIDIA и её партнёров увеличивать объёмы выпуска ускорителей каждый квартал до конца следующего года как минимум.

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Источник изображения: Bloomberg

Опрошенные источником сотрудники NVIDIA на условиях анонимности согласились сообщить, что до конца текущего года планируется поставить не более 500 000 ускорителей модели H100, но в следующем году это количество вырастет до 1,5 или даже 2 млн штук. По сути, объёмы выпуска должны как минимум утроиться, а в благоприятном случае вырасти в четыре раза. Принято считать, что вся квота ускорителей вычислений NVIDIA на этот год уже распродана, и новым заказчикам придётся ждать своей очереди до начала следующего года.