Речь идёт именно об игровых решениях.

На долгожданной квартальной отчётной конференции финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) заявила, что выручка компании в игровом сегменте во втором квартале выросла как последовательно (11%), так и в годовом сравнении (22%), до $2,49 млрд. Конечно, это в четыре раза меньше, чем было выручено от реализации ускорителей вычислений серверного назначения и сопутствующих им телекоммуникационных решений, но руководство NVIDIA всё равно с удовлетворением отметило, что ситуация с запасами игровых решений нормализовалась, и теперь рост продаж формируется именно за счёт представителей семейства GeForce RTX 40.

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Источник изображения: NVIDIA

Возможности NVIDIA по модернизации имеющегося у клиентов парка игровых видеокарт велики, по словам финансового директора компании. Лишь 47% обладателей GeForce располагают видеокартами серии RTX с трассировкой лучей, и только 20% пользователей владеют видеокартами уровня GeForce RTX 3060 или более производительными.

Сейчас в отдельных регионах ноутбуки на базе дискретной игровой графики NVIDIA оказываются более популярными, чем настольные видеокарты. В текущем квартале поддержку игровой выручке NVIDIA окажет сезонная тенденция, согласно которой осенью спрос на ноутбуки обычно растёт.