Хотя в долгосрочном периоде ничем хорошим это не закончится.

Появившаяся вскоре после публикации квартального отчёта NVIDIA стенограмма мероприятия позволяет понять, насколько шаблонными остались по сравнению с концом июня комментарии руководства компании в отношении санкций США против Китая. Последние, напомним, с осени прошлого года лишили NVIDIA возможности поставлять китайским клиентам полноценные версии ускорителей вычислений A100 и H100, а потому их приходится адаптировать по уровню быстродействия, поставляя в Китай уже под наименованиями A800 и H800.

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Источник изображения: NVIDIA

Финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) призналась, что в курсе готовящихся новых ограничений в этой сфере, но продолжает считать, что в краткосрочном периоде они не смогут существенно изменить выручку NVIDIA в сторону снижения, поскольку падение на китайском рынке будет компенсировано ростом продаж на других направлениях. В серверном сегменте выручка NVIDIA продолжает зависеть от китайского рынка на 20-25%. Действующие санкции США достигают необходимого регуляторам США результата, как отметила представительница NVIDIA.

В долгосрочной перспективе, тем не менее, ужесточение санкций США против Китая приведёт к потере возможности для американских компаний лидировать и конкурировать на одном из крупнейших рынков планеты, как считает финансовый директор NVIDIA.