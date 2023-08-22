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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla интересуется альтернативным химическим составом для тяговых батарей
И может приступить к реализации проектов в Индонезии.

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Все попытки Tesla повысить плотность хранения заряда в тяговых аккумуляторах до последнего времени сводились преимущественно к оптимизации размера самих ячеек, в результате длительных исследовательских работ с привлечением специалистов Panasonic были разработаны аккумуляторные ячейки типа 4680, но химический состав при этом существенно не менялся. Кобальт, никель и марганец продолжают оставаться важными для производства тяговых аккумуляторов Tesla элементами, в дополнение к литию, железу и прочим минералам.

Как отмечает DigiTimes, компания Tesla интересуется не только возможностью изменения химического состава тяговых батарей, но и организацией выпуска материалов для них на территории Индонезии. Представители правительства страны и Илон Маск (Elon Musk) встречались уже несколько раз, но пока их общие интересы не всегда лежат в одной плоскости.

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Источник изображения: AFP

Tesla стремится получить доступ к месторождениям никеля, которыми богата Индонезия, но власти страны заинтересованы не просто в реализации сырья как такового, а в строительстве локального предприятия по выпуску как минимум готовых батарей и как максимум — электромобилей. При этом добывающая отрасль Индонезии по уровню используемых технологий далека от западных стандартов с точки зрения заботы об экологии, и данное несоответствие не может не смущать Илона Маска. Возможно, переговоры с властями страны в конечном итоге и приведут к какому-то обоюдовыгодному решению.

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