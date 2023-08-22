Всё дело в скорости обучения языковых моделей.

По информации Financial Times, которая получена от представителей Lenovo, в рамках адаптации ускорителей вычислений H800 под требования экспортных ограничений США компания NVIDIA снизила максимальную скорость передачи информации между ними с присущих H100 полноценных 900 Гбайт/с до 400 Гбайт/с. При этом в требованиях властей США прописан порог в 600 Гбайт/с, так что NVIDIA в некотором смысле заложила полуторакратный запас.

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Источник изображения: NVIDIA

При этом даже в таком варианте один ускоритель H800 оказывается в пять раз производительнее обычного A100, поэтому китайские разработчики продолжат закупать доступные им ускорители в максимальных количествах. По оценкам представителей NVIDIA, потребность систем искусственного интеллекта в скорости обучения языковых моделей удваивается каждые шесть или двенадцать месяцев, поэтому существующих возможностей китайским разработчикам хватит ещё на два или три года, а потом они начнут безнадёжно отставать от западных конкурентов — при условии неизменности введённых санкций, конечно, а ведь их могут за это время и ужесточить.