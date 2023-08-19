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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США предупредили аэрокосмические компании о растущих внешних угрозах
И напомнили, против кого надо дружить.

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Как сообщает Bloomberg, власти США на этой неделе не ограничились учреждением специального подразделения, которое будет отвечать за безопасность космических объектов США и наземной части инфраструктуры. Компаниям американской аэрокосмической отрасли было предписано готовиться к росту количества угроз со стороны внешнеполитических оппонентов, к числу которых традиционно относятся Китай и Россия.

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Источник изображения: AFP/Getty Images

Попытки подавить работу американских спутников, по мнению государственных органов США, являются лишь малой частью угроз. Представители контрразведывательного сообщества США предписывают компаниям аэрокосмической отрасли тщательнее следить за аномалиями в работе оборудования, усилить работу по выявлению шпионов среди сотрудников, настороженно относиться к запросам о сотрудничестве со стороны представителей недружественных стран, а также контролировать объём и содержание информации, которой представители компаний делятся на различных отраслевых мероприятиях и выставках. Небольшим компаниям, которые не располагают развитой службой безопасности, государственные ведомства США готовы предоставлять помощь в этой сфере.

#сша #космос #шпионаж
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