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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электромобиль Lamborghini Lanzador объединит свойства четырёхместного купе и кроссовера
И предложит довольно практичные багажники.

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Ресурс Electrek по итогам официальной презентации раскрыл внешность первого полностью электрического электромобиля марки Lamborghini, который выйдет на рынок не ранее 2028 года под именем Lanzador. Мода на кроссоверы не обошла стороной и эту модель, но при этом дизайнеры постарались сделать силуэт максимально обтекаемым, поскольку для электромобилей аэродинамика важна с точки зрения эффективности расходования заряда тяговой батареи.

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Источник изображения: Lamborghini

Каким будет запас хода новинки, компания пока не раскрывает, но призывает рассчитывать на хорошие показатели в этой сфере, поскольку к 2028 году рассчитывает располагать тяговыми батареями нового поколения, обеспечивающими высокую плотность хранения электроэнергии. Полноприводная трансмиссия будет сочетаться с пневматической подвеской и подруливающими колёсами задней оси, мощность силовой установки достигнет 1360 лошадиных сил. В альтернативном выражении это соответствует одному мегаватту мощности.

Источник изображения: Lamborghini

Судя по всему, Lanzador метит в когорту электромобилей, обеспечивающих разгон до 100 км/ч менее чем за две секунды, хотя вслух подобные амбиции пока не проговариваются. Салон машины будет оснащаться элементами, изготовленными на 3D-принтере, в отделке будут применяться преимущественно материалы вторичной переработки, предусмотрена панорамная крыша и посадочные места для четырёх человек. Спинки сидений заднего ряда можно будет сложить для увеличения грузового пространства, но на особую практичность такой вариант трансформации не претендует.

Источник изображения: Lamborghini

Зато под капотом предусмотрен дополнительный грузовой отсек, в котором разместятся три фирменные сумки Lamborghini.

Источник изображения: Lamborghini

Множество электронных датчиков будет собирать информацию, способную влиять на поведение машины на дороге. Шасси будет адаптироваться к быстро меняющейся обстановке почти моментально. Активные аэродинамические элементы будут задействованы на высоких скоростях ради уменьшения сопротивления воздуху. По мере приближения к 2028 году об этой машине должно появиться больше технических подробностей.

#электромобиль #lamborghini #спорткар
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