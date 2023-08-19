Продавать центральные процессоры для этого не требуется.

Аналитики Jefferies выяснили, что подавляющее количество введённых с февраля прошлого года вычислительных мощностей в сфере искусственного интеллекта обеспечивалось именно компонентами NVIDIA, практически не оставляя места на рынке для прочих компаний. Итоговая доля NVIDIA за прошедший год в этом сегменте выросла на 3,5 процентных пункта до 85%.

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Серверная выручка NVIDIA по итогам второго квартала, как ожидают аналитики, впервые в истории превысит показатели Intel и AMD по отдельности, именно за счёт реализации ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта. Эксперты Wedbush считают, что даже если финансовые показатели NVIDIA по итогам прошлого квартала не смогут дотянуть до ожидаемых инвесторами величин, на курсе акций компании это особо не скажется, поскольку участники фондового рынка понимают, что весь нереализованный спрос на ускорители NVIDIA просто будет распределён на будущие периоды. Это обеспечит компанию стабильной выручкой в ближайшие кварталы.