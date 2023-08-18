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Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple выразила озабоченность грядущим ограничением на импорт электроники в Индию
В солидарной форме с другими компаниями из США.

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Спешно введённый в этом месяце запрет на импорт в Индию импортных компьютеров, планшетов и серверов, как известно, пришлось в срочном порядке отменять, поскольку этим меры почти парализовали деятельность импортёров, и теперь им дано время до 1 ноября получить необходимые для осуществления таких поставок лицензии. Как сообщает Bloomberg, представители восьми промышленных и торговых групп США направили властям страны официальное обращение с просьбой повлиять на Индию с целью смягчения этих ограничений.

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Источник изображения: Bloomberg

Они, по мнению авторов письма, ставят под угрозу интеграцию индийской экономики в глобальную цепочку поставок, безотносительно сроков введения лицензий на импорт указанных типов электронной продукции. Непредсказуемость регуляторного режима, который продемонстрирован действиями индийских властей в начале месяца, также снижает доверие к стране со стороны международного бизнеса. Участники внешнеторговой деятельности рассчитывают, что американские чиновники на готовящейся в индийской столице встрече G20 смогут заняться лоббированием отечественных компаний, которым очевидно не нравятся выдвигаемые индийской стороной условия. Среди подписавших обращение американских компаний открыто упоминаются Intel и Apple, но участие в подписании петиции ассоциации SIA автоматически охватывает почти всех поставщиков полупроводниковой продукции из Северной Америки.

#сша #индия #экспорт #импорт #ограничения
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