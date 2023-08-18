И делаю ставку на чипы для систем искусственного интеллекта.

Как поясняет Bloomberg, руководство американского производителя литографического оборудования Applied Materials использовало квартальное отчётное мероприятие для рассказа о собственных амбициях в сфере его продажи. По словам представителей компании, власти США и некоторых других регионов в ближайшие пять лет выделят на развитие полупроводниковой отрасли несколько сотен миллиардов долларов субсидий, и заметная часть этой суммы будет направлена на закупку оборудования для производства чипов, поставщиком которого Applied Materials как раз и является.

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Источник изображения: Applied Materials

К концу десятилетия, как уже высказывались представители отрасли, оборот мирового рынка чипов может достичь $1 трлн, удвоившись от текущих значений. В Applied Materials очень рассчитывают на рост выручки за счёт спроса на чипы для систем искусственного интеллекта, хотя сейчас это направление претендует всего лишь на 5% всех денежных поступлений компании. В том же серверном сегменте она собирает до 20% выручки, а на долю Интернета вещей приходятся 15%. Последний тоже будет расти уже в ближайшее время, как подчёркивают в Applied Materials, поскольку производственная и муниципальная инфраструктура неизбежно модернизируется с целью соответствия новым стандартам обмена информацией.