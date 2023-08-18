Одна за всех, мы за ценой не постоим.

Германия, как поясняет Bloomberg, не стала напрямую запрещать использование базовых станций и другого оборудования марки Huawei в национальных сетях сотовой связи, но введённая властями процедура сертификации такого оборудования практически не оставляет шансов прижиться в их составе изделиям этого китайского производителя. В интервью изданию Handelsblatt министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (Nancy Faeser) заявила, что власти не остановятся на пути исключения оборудования Huawei из объектов критически важной национальной инфраструктуры, даже если это будет бить по карману.

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Источник изображения: AFP/Getty Images

Вопросы национальной безопасности, по словам чиновницы, в этой ситуации выше экономических интересов. Помимо продукции Huawei, из немецких сетей связи будет исключаться оборудование китайской компании ZTE. Сейчас чиновники проводят аудит сетей связи на территории страны, определяя, какую часть оборудования придётся заменить по этим соображениям. В любом случае, высокая степень зависимости от одного поставщика или страны представляет угрозу для надёжного функционирования инфраструктуры, так что подобный подход используется властями Германии уже давно. По словам министра, операторы сотовой связи получили достаточно времени, чтобы подстроиться под эти требования.