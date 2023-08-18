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Новости Hardware Алексей Сычёв
Искусственный интеллект оживит спрос и на ПК, но только к концу следующего года
Lenovo делает ставку на потребительские платформы нового поколения.

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Как подчёркивает Nikkei Asian Review, выручка Lenovo в сегменте устройств, который охватывает ПК, смартфоны и планшеты, во втором квартале сократилась на 28% до $10,26 млрд, а операционная прибыль упала на 39% до $649,75 млн. Данное направление бизнеса формирует около 75% всей выручки компании, поэтому наблюдаемая тенденция не могла обрадовать ни руководство Lenovo, ни инвесторов, которые в той или иной степени интересуются акциями компаний данного сектора.

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Источник изображения: Lenovo

По словам первоисточника, руководство Lenovo выразило осторожную надежду на рост спроса в сегменте ПК во второй половине фискального года, который заканчивается в марте, но строится этот прогноз преимущественно на убеждении в том, что сейчас основная часть складских излишков уже ликвидирована. Представители Lenovo сделали и более долгосрочный прогноз, заявив о скором появлении на рынке нового поколения ПК, способного обрабатывать связанные с искусственным интеллектом вычисления локально. Как известно, клиентские процессоры с соответствующими возможностями готовы представить как Intel, так и AMD, поэтому Lenovo лишь остаётся грамотно встроить их в рыночную инфраструктуру. Масштабное обновление парка ПК, вызванное интересом пользователей к таким продуктам, как считают в Lenovo, начнётся в конце следующего года или начале 2025-го. В ближайшие три года Lenovo собирается выделить около $1 млрд на развитие данной категории компьютеров.

#аналитика #lenovo #искусственный интеллект #компьютерный рынок
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