Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Низкий спрос на ПК обрушил выручку Lenovo на 24%
Чистая прибыль упала на 66%.

реклама

Как сообщает Reuters со ссылкой на опубликованную квартальную статистику Lenovo, этот крупнейший производитель ПК в мире в полной мере почувствовал на себе влияние кризисных явлений в этом сегменте рынка. Выручка компании в годовом сравнении сократилась на 24% до $12,9 млрд, достигнув более низкого значения, чем ожидали аналитики ($13,84 млрд). Чистая прибыль компании упала на 66% до $177 млн, тоже не оправдав ожиданий фондового рынка ($212 млн).

реклама

Источник изображения: Lenovo

Lenovo получает в сегменте потребительских устройств 80% своей выручки, поэтому даже попытка увеличить продажи серверного оборудования особого эффекта в общем итоге не имели. При этом руководство китайского гиганта не расстаётся с надеждой на возвращение спроса на ПК к росту во второй половине текущего года. Сейчас ситуация в сегменте уже стабилизируется, как уточняют представители Lenovo.

рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
6
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
8
Phenom II X4 - работа над ошибками
74
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
8
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
22
Уменьшаем инпут лаг на геймпадах Xbox series (one) X
11
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
2
"Полёт не туда" - Зачем ВСУ и ВС РФ бьют зенитными ракетами по наземным целям (и бьют ли вообще)
5
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
24
Топ игр с реалистичной физикой (часть 1)
8

Сейчас обсуждают

Reduk
13:15
Ппо походу у хохлов подустало
В Украине начали прятать от российских «Калибров» военную технику НАТО и ремонтные бригады
PanzerK
13:14
Ага, а завтра вырубят свет, сбросится BIOS и что? Кто это всё будет настраивать по новой - школьники? Головой научитесь думать прежде чем глупости советовать. Ни какой "новой" архитектуры там не было ...
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
Вячеслав Тихонов
13:14
И еще раз. Только что проверил на всякий случай. На org есть такая лажа, на настоящем руторе нет.
Хакеры из группы Skidrow раскрыли реальную личность EMPRESS, обвинив Императрицу во лжи
VLAD_ka
13:13
Разметка разделов (или как его там называется), будь она проклята. Говорят, что школьники тупеют от ЕГЭ, из-за него не могут карбюратор от шахи настроить. Старики же тупеют от простатЫ (не путать с пр...
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
VLAD_ka
13:13
Но статьи "10 причин почему линукс лучше..." опять появляются. Да к тому же винда 10 на основном компе наскучила своей не интересностью (устанавливается в несколько кликов и минут, никаких тебе термин...
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
Вячеслав Тихонов
13:13
ORG - это жулики, правильный адрес rutor.info
Хакеры из группы Skidrow раскрыли реальную личность EMPRESS, обвинив Императрицу во лжи
VLAD_ka
13:13
Несколько раз пытался перейти на линукс, т.к. периодически тут появляются статейки типа "10 причин почему линукс лучше виндовс", "10 причин почему простому пользователю стоит перейти на линукс" и проч...
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
Владимир Замир
13:12
Качмааар головного мозга чес слово....
Посёлок Урожайное взят ВСУ
FelsheR-BAN100912
13:12
Он в градусы в тестах играет)) Новый вид гейминга.
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
Lurker-beta
13:11
Может. За украину в ядерном конфликте никто не впишется.
Fox News: демократы разочарованы реакцией Байдена во время пожаров на Гавайях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем