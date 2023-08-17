Чистая прибыль упала на 66%.

Как сообщает Reuters со ссылкой на опубликованную квартальную статистику Lenovo, этот крупнейший производитель ПК в мире в полной мере почувствовал на себе влияние кризисных явлений в этом сегменте рынка. Выручка компании в годовом сравнении сократилась на 24% до $12,9 млрд, достигнув более низкого значения, чем ожидали аналитики ($13,84 млрд). Чистая прибыль компании упала на 66% до $177 млн, тоже не оправдав ожиданий фондового рынка ($212 млн).

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Источник изображения: Lenovo

Lenovo получает в сегменте потребительских устройств 80% своей выручки, поэтому даже попытка увеличить продажи серверного оборудования особого эффекта в общем итоге не имели. При этом руководство китайского гиганта не расстаётся с надеждой на возвращение спроса на ПК к росту во второй половине текущего года. Сейчас ситуация в сегменте уже стабилизируется, как уточняют представители Lenovo.