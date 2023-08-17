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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По некоторым видам оборудования китайская полупроводниковая промышленность может заместить до 70% импорта
Уже в перспективе трёх лет.

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В сфере передовых литографических технологий китайская полупроводниковая промышленность почти полностью зависит от зарубежного оборудования, но по мнению аналитиков UBS Securities, по более зрелым технологиям местные производители чипов смогут в течение нескольких ближайших лет заменить импортное оборудование на отечественное в доле до 70%, как сообщает South China Morning Post. На это авторам прогноза позволяет надеяться проведённый среди участников китайского рынка полупроводниковых компонентов опрос.

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Источник изображения: Shutterstock

По крайней мере, в сегменте оборудования для травления кремниевых пластин и их промывки китайские производители вполне могут добиться указанной доли на местном рынке. На прочих направлениях показатель может достигать 60%, так что не всё с точки зрения импортозамещения потеряно для Китая. По данным опроса, в стране растёт спрос и на чипы китайской разработки. Почти половина респондентов заявила, что хотела бы приобретать компоненты, разработанные в Китае. Из них 11 процентных пунктов обеспечили те, кто значительно активнее ищет подобные чипы для закупок, чем два года назад, остальные 39 процентных пунктов относятся к менее решительным респондентам, тоже готовым искать отечественные компоненты.

По мнению экспертов, в течение следующих трёх лет доля чипов отечественной разработки на рынке Китая вырастет до 30 или даже 50%. В следующем году, как считают представители UBS Securities, Китай опередит прочие регионы по темпам роста экономики и останется крупнейшим регионом мира с точки зрения капитальных затрат. Но в этом году китайский сектор полупроводниковых компонентов по капитальным затратам сократится сильнее, чем на 15,1 %, которые прогнозируются для мирового рынка в целом. Выручка мировых полупроводниковых гигантов начнёт расти к началу 2024 года, причём сегмент смартфонов начнёт восстанавливаться быстрее, чем сегмент ПК и серверов. Выручка мирового полупроводникового сектора по итогам текущего года сократится на 14,3% до $492 млрд, как считают эксперты UBS, а в 2024 году она вырастет на 22,8%.

#аналитика #полупроводники #китай #импортозамещение
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