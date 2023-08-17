Санкции никому не идут на пользу.

Как сообщает Bloomberg, по итогам июля японская экспортная выручка снизилась на 0,3% год к году, впервые с февраля 2021 года на этом направлении была зарегистрирована отрицательная динамика. Аналитики предсказывали снижение на 0,2%, фактическое значение оказалось в полтора раза выше. Импорт в Японию в денежном выражении снижается уже четвёртый месяц подряд, в июле он сократился на 13,5% в годовом сравнении. Это стало самым сильным падением импорта с сентября 2020 года. Впрочем, аналитики в данном случае предрекали снижение на 15,2%, так что реальность оказалась лучше ожиданий.

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Последовательно Япония перешла от профицита внешнеторгового баланса к его дефициту, который по итогам июля измерялся $538 млн. Рост экспорта в США на 13,5% и в Европу на 12,4% не смог компенсировать падения на китайском направлении на 13,4%, поскольку КНР остаётся ключевым внешнеторговым партнёром, а санкции против него приходится усиливать под нажимом внешнеполитических партнёров из другого лагеря. Июльское снижение японской экспортной выручки на китайском направлении оказалось сильнейшим с января, поставки электронных компонентов и оборудования для их производства сократились на 27%. Пока поддержку японскому экспорту оказывают растущие поставки автомобилей в США (+34%) и Европу, но этот эффект не будет долгосрочным.