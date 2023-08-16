Но основной прирост обеспечит сектор систем искусственного интеллекта.

Близится момент публикации квартальной отчётности NVIDIA, и большинство аналитиков концентрируется на теме ускорителей для систем искусственного интеллекта, хотя кто-то уделяет внимание и смежным темам. Как считают эксперты Baird, бизнес NVIDIA в целом стоит на пороге нового «суперцикла». Прежде всего, в ближайшие месяцы и на протяжении основной части следующего года выручка компании будет заметно расти как раз за счёт высокого спроса на ускорители вычислений для систем искусственного интеллекта. В корпоративном секторе рынка у NVIDIA с этой точки зрения нет конкурентов. Более того, её ускорители даже будут отнимать покупателей у компаний Intel и AMD, продающих на серверном рынке центральные процессоры.

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Источник изображения: NVIDIA

Представители Baird также ожидают, что в сегменте потребительской графики NVIDIA по итогам прошлого квартала сможет продемонстрировать стабильность выручки, а в текущем квартале даже нарастит её. Спрос на игровые видеокарты начинает расти после длительного периода избавления от складских запасов продукции прежних поколений и всеобщей настороженности потребителей из-за сложной макроэкономической ситуации.