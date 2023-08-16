Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla готовится приступить к тестированию FSD Beta в Китае
И уже нанимает местных специалистов.

реклама

Свою самую продвинутую версию комплекса FSD Beta, который берёт на себя основную часть функций по управлению электромобилем, компания Tesla исторически тестирует в Северной Америке с привлечением проверенных автовладельцев и сотрудников компании. По информации китайских СМИ, Tesla готовится набрать специалистов и для тестирования FSD Beta на дорогах общего пользования в Китае.

реклама

Источник изображения: Electrek

Первоначально штат ответственных за этот проект специалистов достигнет 20 человек. Одновременно Tesla рассчитывает нанять несколько сотен сотрудников для обучения фирменной системы машинного зрения, чтобы та научилась понимать дорожные знаки в Китае. В Шанхае, где у Tesla есть предприятие по выпуску электромобилей, компания сперва может получить временное разрешение на тестирование FSD Beta сроком на две недели. По его итогам может быть подана заявка на постоянную лицензию, но сроки рассмотрения этой заявки могут растянуться на три месяца, так что прогресс на этом направлении не будет быстрым.

#китай #tesla #автопилот
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Потеряв в запасе хода, Tesla Model S и Model X скинули в цене по $10 000
BYD решила самостоятельно разрабатывать технологии автопилота
Tesla программно уменьшила запас хода на новых версиях Model S и Model X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
55
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
33
Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
10
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
14
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
Разблокировка скрытых функций смартфонов iOS и Android с использованием секретных кодов
+
Боевой расчет ПВО России сбил "ракету-монстр", модифицированную Киевом для удара по Крымскому мосту
+
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Истребители США и Канады поднялись в воздух для перехвата шести российских самолетов в районе Аляски
11

Сейчас обсуждают

nukemall
08:09
Да-да, развитие просто офигенно стремительное, журнашлюхи с 50-х годов прошлого века непрерывно бьются в истерике причитая "онии заполоняят", а воз, как говорится, и ныне там, некоторые "перспективные...
Летающие автомобили будущего решат проблемы пробок и парковок
nukemall
08:05
Нет никакого "технического потенциала НАТО", НАТО - стадо подпиндосников в которое входят такие гиганты науки и промышленности как Румыния и, простихосподи, Албания, не говоря о прибалтийских вымирата...
"Полёт не туда" - Зачем ВСУ и ВС РФ бьют зенитными ракетами по наземным целям (и бьют ли вообще)
usr721
07:54
Такие времена, как говорится…
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
УдалЁн
07:42
Уже 3й год на MediaTek, до этого были драконы и злополучный Helio X10. 1. Снап уже не топ по производительности. 2. MTK не греется как драконы 3. Единственный плюс драконов это открытый загрузчик. Но...
Инсайдер: Производители не желают использовать Snapdragon 8Gen3 в своих смартфонах
glavhyilo
07:33
01:04 16.08.2023 Ким Чен Ын передал "боевой привет" правительству, народу и армии России
Некоторые премьеры Netflix перенесут на 2024 год
glavhyilo
07:32
01:04 16.08.2023 Ким Чен Ын передал "боевой привет" правительству, народу и армии России
Кеннеди-младший: НАТО развалится, если вступит в военный конфликт с Россией
БoтO-ЧAT
07:31
Ностальжи. Спасибо, автор! Лови от меня максимум звёзд в карму.
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
Kostik_I
07:22
"Таким образом, все четыре ракеты достигли своей цели" Почему все четыре, а не всего четыре?
В Сети появились кадры ночного ракетного удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
hendehog
07:21
Если приложить усилия можно для игрушек купить ноут предыдущего поколения за относительно небольшие деньги. Притом новый.
NVIDIA обрезает поставки GPU для настольных видеокарт, что может привести к новому дефициту
Eisbrecher
07:21
Спасибо за контент! Ностальжи...
Phenom II X4 - работа над ошибками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем