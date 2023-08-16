И уже нанимает местных специалистов.

Свою самую продвинутую версию комплекса FSD Beta, который берёт на себя основную часть функций по управлению электромобилем, компания Tesla исторически тестирует в Северной Америке с привлечением проверенных автовладельцев и сотрудников компании. По информации китайских СМИ, Tesla готовится набрать специалистов и для тестирования FSD Beta на дорогах общего пользования в Китае.

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Источник изображения: Electrek

Первоначально штат ответственных за этот проект специалистов достигнет 20 человек. Одновременно Tesla рассчитывает нанять несколько сотен сотрудников для обучения фирменной системы машинного зрения, чтобы та научилась понимать дорожные знаки в Китае. В Шанхае, где у Tesla есть предприятие по выпуску электромобилей, компания сперва может получить временное разрешение на тестирование FSD Beta сроком на две недели. По его итогам может быть подана заявка на постоянную лицензию, но сроки рассмотрения этой заявки могут растянуться на три месяца, так что прогресс на этом направлении не будет быстрым.