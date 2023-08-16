И это позволяет более полно использовать ёмкость тяговой батареи.

Компания Tesla обычно скупа на публичные комментарии о своих новшествах, но представителям Electrek удалось получить нужную информацию в службе поддержки автопроизводителя, которая хоть и теряется в нюансах недавних изменений, но отвечает на поставленные вопросы. Во всяком случае, представителям СМИ удалось подтвердить у двух разных консультантов, что представленные на той неделе версии электромобилей Model S и Model X с уменьшенным запасом хода своего состояния достигли за счёт чисто программных ограничений.

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Источник изображения: Tesla

Напомним, что желающие сэкономить $10 000 на покупке этих электромобилей получили возможность отказаться от 136 км условного запаса хода по циклу EPA. Оставшийся расчётный запас хода в 420 или 512 км для тёплого времени года можно считать приемлемым. Важно, что физически батарея в конструкции обеих машин сохранила прежнюю ёмкость, просто доступную клиенту часть программно сократили на 21%. Теоретически, Tesla может позже предложить владельцам таких электромобилей добавить ёмкость за доплату, и разблокировать всю ёмкость дистанционно, но пока у представителей сервисной службы компании нет единого мнения о том, что это будет сделано.

Есть у подобной модификации и другой аспект, сказывающийся на эксплуатации машины. Традиционно владельцы электромобили стараются не заряжать батарею на 100%, чтобы экономить её эксплуатационный ресурс, а также не допускать глубокой разрядки. Если нижний предел у программно ограниченной батареи остаётся прежним, то заряжать её можно на весь доступный объём, поскольку физически он не является максимальным. Это в какой-то степени даже компенсирует уменьшение доступной ёмкости, поскольку использовать её автовладелец может полнее, чем покупатель более дорогой модификации без программных ограничений.