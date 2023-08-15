Начальные комплектации электромобилей покусились на святое.

В структуре поставок электромобилей Tesla флагманские Model S и Model X занимают лишь единицы процентов, но это не значит, что компания не желает повысить их привлекательность для клиентов. На американском сайте автопроизводителя на этой неделе появилось лаконичное описание новых начальных комплектаций Standard Range обеих машин. Они оказались на $10 000 дешевле ставших средними «обычных» комплектаций Model S и Model X, а основные потери в потребительских качествах свелись к более умеренной разгонной динамике и уменьшению заявленного запаса хода где-то на 136 км.

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Источник изображения: Tesla

В любом случае, даже в версии Standard Range обе машины комплектуются двумя электромоторам и полным приводом, а седан Model S при цене от $78 490 способен предложить 512 км запаса хода. В случае с кроссовером Model X цена стартует с $88 490, а запас хода составляет 430 км. Начальные комплектации обеих электромобилей начнут поступать к клиентам Tesla в сентябре, тогда наверняка станет ясно, ограничивается ли ёмкость тяговой батареи программным способом, либо компания решилась на куда более дорогую модификацию блока аккумуляторов на аппаратном уровне.