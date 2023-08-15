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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции NVIDIA выросли в цене на 7%, поскольку инвесторы нашли новый повод для оптимизма
Всё тот же искусственный интеллект.

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Руководство NVIDIA заранее предупредило, что в текущем квартале рассчитывает на существенный рост выручки благодаря спросу на ускорители вычислений для систем искусственного интеллекта, поэтому в ожидании официальной статистики рынок быстро ухватился за новый позитивный прогноз, который опубликовали представители Morgan Stanley, как считает CNBC. Акции NVIDIA выросли в цене на 7%, хотя результаты деятельности в минувшем квартале компания огласит лишь через неделю с лишним.

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Источник изображения: Getty Images

В третьем квартале, как утверждают аналитики Morgan Stanley, возможности NVIDIA по поставкам ускорителей вычислений будут всецело ограничиваться производственными факторами, поэтому рассчитывать на бурный рост выручки в последовательном сравнении не приходится. Так, если в прошлом квартале компания имела шансы выручить около $11 млрд, то в текущем она получит от $12,5 до $13 млрд, хотя и эта оценка выше средней по рынку, которая закреплена на отметке $12 млрд.

В прошлом квартале, как утверждают аналитики, поставки ускорителей NVIDIA состояли преимущественно из A100 — не самых современных решений, которые смогли накопиться на складах в достаточных количествах. Резервов, чтобы нарастить поставки в текущем квартале, у NVIDIA и её партнёров почти нет. Так или иначе, по словам экспертов, на протяжении нескольких последующих кварталов NVIDIA вполне может выручить в серверном сегменте до $15 млрд. Спросом на ускорители компания, как утверждается, обеспечена на 3-4 ближайших квартала. В совокупности, как считают представители Morgan Stanley, акции NVIDIA на текущих отметках ($438) благоприятны для покупки, поскольку аналитики считают целевым значением $500 за акцию.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
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