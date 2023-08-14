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Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn теперь рассчитывает столкнуться со снижением выручки по итогам года
Ранее она надеялась, что сохранит её на текущем уровне.

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Квартальный отчёт Foxconn, как отмечает Bloomberg, обнажил неприятную для бизнеса Apple тенденцию снижения спроса на смартфоны и прочую потребительскую электронику в условиях макроэкономической напряжённости. Если ранее руководство Foxconn ожидало, что по итогам 2023 года компании удастся сохранить выручку на уровне прошлого года, то теперь оно рассчитывает столкнуться со снижением выручки. Данный показатель снизится не только в текущем квартале, но и по итогам всего года.

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Источник изображения: Bloomberg

По итогам прошлого квартала Foxconn столкнулась с более серьёзным снижением операционной прибыли, чем ожидалось, до $968 млн. Крупнейший клиент Foxconn в лице Apple, по данным Bloomberg, в этом году ожидает реализовать 85 млн смартфонов семейства iPhone 15, что примерно соответствует показателям предыдущего года для семейства iPhone 14. Чистая прибыль Foxconn в прошлом квартале превзошла ожидания аналитиков почти на 27%, достигнув $1 млрд, но это было обусловлено сделками по реализации принадлежавшей компании недвижимости, а не исключительно производственной деятельностью. Выручка при этом сократилась на 14% до $41 млрд, впервые с четвёртого квартала 2021 года.

Foxconn не скрывает своих планов по расширению бизнеса в Индии. Здесь у неё уже действуют девять производственных кластеров и более 30 предприятий, на которых работают десятки тысяч человек. Ежегодно Foxconn на территории Индии получает выручку в районе $10 млрд. Ещё одним перспективным направлением деятельности Foxconn является контрактная сборка серверных систем для искусственного интеллекта, в первом полугодии профильная выручка увеличилась более чем в три раза.

#аналитика #apple #смартфон #foxconn #apple iphone
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