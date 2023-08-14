Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские компании за пять лет увеличили расходы на исследования в 2,6 раза
И предпочитают вкладываться в уникальные технологии.

реклама

Согласно приводимой Nikkei Asian Review статистике, за пять предыдущих лет китайские публичные компании увеличили свои расходы на исследования и разработки в 2,6 раза до $228 млрд в пересчёте по курсу, если сравнивать с итогами предшествующих пяти лет. В совокупности эти компании располагают штатом из 3,8 млн исследователей, в штате некоторых участников китайского рынка исследователи формируют до 90% персонала.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Местные компании в сложившихся условиях предпочитают вкладываться в разработки, которые дали бы им преимущества на мировом рынке, поскольку воспроизведение ноу-хау зарубежных конкурентов ранее обеспечивало им рост оборотов на внутреннем рынке, но в глобальных масштабах с таким подходом уже сложно выдерживать конкуренцию. Примеры успешных инвестиций в уникальные разработки на китайском рынке существуют. Это и компания BYD, являющаяся лидером местного автомобильного рынка, создавшая недорогие и эффективные тяговые батареи Blade, и производитель изоляторов из композиционных материалов Jiangsu Shemar Electric, который на рынке США и Европы в своём сегменте занимает до 90%.

#китай #китайские производители #ниокр
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США стремятся задержать прогресс Китая на уровне 28-нм техпроцесса
Запреты на злоупотребление играми со стороны детей и подростков в Китае оказались неэффективными
Tesla в очередной раз заметно снизила цены на Model Y в Китае
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
20
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
5
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
6
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
31
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
15
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
18
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
16

Сейчас обсуждают

Дмитрий Поздняков
14:59
зеон не вытянет 6700. будет эффект бутылочного горлышка, + отсутствует авх2, что приводит к микрофризам. На зеоне имеет смысл собирать когда бюджет СИЛЬНО ограничен, видюху максимум 6600m и тогда за 2...
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
Дмитрий Поздняков
14:55
ryzen 5500 не поддерживает pci-e 4.0 который требуется для rx 6600. Автор школотрон, статья - хлам. p.s. те кто пишут что собирать нужно только из новых и брендовых комплектующих - такие же школотрон...
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
Мафиоза
14:49
предсказуемый далбаеб, ты даже вопрос прочитать не можешь и что же тебе далбаебу мешает? наверно то что ты далбаеб, далбаеб ты хоть сейчас понял что я тебе далбаёбу написал или ты опять не понял потом...
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Вежливый L_E_O_P A_R D
14:49
ну вот сейчас нефть за рупии продают. а конвертировать те рупии не могут. у себя дaлбаебы срут в дырку в полу, но лезут к соседям что-то там восстанавливать. склад пиротехники в подмосковье восстанови...
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
glavhyilo
14:49
не знаю
Генерал ВСУ Наев: В украинской армии боятся повторного наступления России на Киев
Олег Власов
14:49
Я перестал относится к таким писакам,как к людям когда они стали выкладывать по запросам своих малолеток-рецепты коктеля Молотова.После этого эти малолетки через 2 дня исчезли с сайта(скорее всего пог...
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Артём Николаев
14:47
А как ещё выбивать долги с тех, кто набрал квартир и китайских тачек за три цены, а на заводе ЗП в долларах стала как в Нигерии.
Правительство России отклонило инициативу по запрету коллекторов
glavhyilo
14:46
говорят зеля-югент будет,зеля в раду указ отправил,о наборе детей,в мясные штурмы
Генерал ВСУ Наев: В украинской армии боятся повторного наступления России на Киев
Чато-b0t
14:46
>Британская разведка "Заграница нам поможет! Америка с нами!" ?? А почему не хрюкнула ни разу некроинская разведка и что скажет, с того свiту, некто Буданов?
Генерал ВСУ Наев: В украинской армии боятся повторного наступления России на Киев
Вежливый L_E_O_P A_R D
14:46
дешевле чем что? ты такой примитивный дaлбаеб что даже вопрос нормально сформулировать не можешь. а так то дешевле купить пельменей, выслать тувинцам и пусть своих родственников на месте сами и при...
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем