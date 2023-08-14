И предпочитают вкладываться в уникальные технологии.

Согласно приводимой Nikkei Asian Review статистике, за пять предыдущих лет китайские публичные компании увеличили свои расходы на исследования и разработки в 2,6 раза до $228 млрд в пересчёте по курсу, если сравнивать с итогами предшествующих пяти лет. В совокупности эти компании располагают штатом из 3,8 млн исследователей, в штате некоторых участников китайского рынка исследователи формируют до 90% персонала.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Местные компании в сложившихся условиях предпочитают вкладываться в разработки, которые дали бы им преимущества на мировом рынке, поскольку воспроизведение ноу-хау зарубежных конкурентов ранее обеспечивало им рост оборотов на внутреннем рынке, но в глобальных масштабах с таким подходом уже сложно выдерживать конкуренцию. Примеры успешных инвестиций в уникальные разработки на китайском рынке существуют. Это и компания BYD, являющаяся лидером местного автомобильного рынка, создавшая недорогие и эффективные тяговые батареи Blade, и производитель изоляторов из композиционных материалов Jiangsu Shemar Electric, который на рынке США и Европы в своём сегменте занимает до 90%.