Это Сан-Франциско — город, где у таксистов уровень доходов низкий?

Как сообщает Bloomberg, после публичных слушаний специальный комитет штата Калифорнии постановил, что компании Waymo и Cruise теперь могут осуществлять коммерческие перевозки при помощи беспилотных такси, не имеющих страхующего водителя за рулём, по территории всего Сан-Франциско, а также предоставлять свои услуги круглосуточно и в любую погоду. Ранее подобная деятельность допускалась лишь в отдельных районах, в определённые периоды времени и исключительно в ясную погоду без осадков.

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Источник изображения: Bloomberg

В ходе публичных слушаний от местных жителей прозвучали противоречивые оценки этой инициативе. Если клиенты таких такси были обрадованы возможностью пользоваться услугами беспристрастной автоматики, которая не опускается до дискриминации определённых групп граждан, а также не нарушает правила дорожного движения, то представители отрасли определённо выражали обеспокоенность по поводу создаваемых такими машинами угроз для рынка труда. Компания Waymo эксплуатирует в Сан-Франциско около 200 беспилотных такси, у Cruise около 300 машин распределены ещё и в Остине, а также Финиксе. В совокупности, они осуществляют до 1000 рейсов в день.