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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году HBM3 будет определять 60% спроса на рынке данного типа памяти
Выручка производителей памяти вырастет на 127%, а объёмы поставок — на 105%.

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Как отмечают аналитики TrendForce, в прошлом году память поколения HBM3 занимала только 8% в своём рыночном сегменте, а 70% приходилось на HBM2e. В текущем году, как они считают, структура спроса изменится в пользу HBM3, которая займёт 39% рынка, а на долю HBM2e придётся только 50%. Наконец, в следующем году HBM3 увеличит свою долю до 60%, а HBM2e будет довольствоваться 25%.

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Источник изображения: TrendForce

Объёмы выпуска памяти HBM всех поколений в следующем году вырастут на 105%. В совокупности с увеличением доли HBM3, это будет способствовать заметному росту выручки производителей — примерно на 127% до $8,9 млрд. Будет изменяться и расстановка сил на рынке. Micron пришла на него последней из крупнейших поставщиков, поэтому если в прошлом году она довольствовалась 10% рынка, то в этом может ужаться до 4-6%, а в следующем и до 3-5%. Лидером рынка в прошлом году являлась SK hynix, которая контролировала 50%, но в этом и следующем они с Samsung уравняют свои доли до 46-49%, если опираться на прогноз аналитиков TrendForce.

#samsung #аналитика #sk hynix #hbm3 #trendforce
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