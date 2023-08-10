Но последовательно выросла на 6,7%.

Как напоминает CNBC, ещё в 2020 году китайская компания SMIC, которая является крупнейшим в стране контрактным производителем чипов, попала под раздачу американских санкций, и с тех пор испытывает проблемы с доступом к литографическому оборудованию западного производства, а также необходимому для его работы программному обеспечению. Выручка SMIC в прошлом квартале снизилась на 18% до $1,56 млрд, но оказалась чуть выше ожиданий рынка. Чистая прибыль при этом достигла $402,76 млн против ожидаемых $184,2 млн. Впрочем, и она снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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Последовательно выручка SMIC во втором квартале выросла на 6,7%, что вполне соответствует собственным прогнозам компании. Норму прибыли удалось удержать на уровне 20,3%, тоже в пределах прогнозируемого ранее диапазона. Спрос на продукцию SMIC в сегменте 300-мм кремниевых пластин помог почти полностью загрузить соответствующие производственные линии, что позволило увеличить выручку, на направлении 200-мм кремниевых пластин загрузка была ниже, но в целом выше среднего уровня по отрасли. В третьем квартале SMIC рассчитывает на последовательное увеличение выручки на 3-5%, а также на сохранение нормы прибыли в диапазоне от 18 до 20%. Во втором полугодии выручка SMIC должна оказаться больше, чем в первом. Компания готовится к началу следующего цикла роста спроса в отрасли.