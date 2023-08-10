На мероприятии в Калифорнии.

В 2019 году, как напоминает DigiTimes, компании AMD и Samsung Electronics впервые объявили о намерениях сотрудничать в сфере разработки мобильных графических решений для последней из компаний, используя архитектурные решения первой. В 2022 году на свет появился первый мобильный графический процессор совместной разработки с архитектурой RDNA 2, который вошёл в состав центрального процессора Samsung Exynos 2200.

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Источник изображения: AMD

В апреле 2023 года компании объявили о возобновлении данного лицензионного соглашения, рассчитанного на несколько лет. По данным южнокорейских СМИ, на мероприятии Samsung System LSI Technology Day, которое будет проходить в начале октября в Калифорнии, представители Samsung и AMD расскажут о втором этапе сотрудничества в сфере создания мобильных графических решений. По крайней мере, корпоративный вице-президент AMD Мартин Эштон (Martin Ashton) на данное мероприятие уже приглашён в качестве докладчика. Попутно Samsung сможет рассказать о своих планах по выпуску будущих продуктов и выходу в новые для себя сегменты рынка.