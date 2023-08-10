Запасом хода лучше не интересоваться, ибо не нужна тебе такая машина, Вовка, поверь мне на слово, брат!

Опасения за собственную безопасность некоторых потенциальных клиентов BMW, по всей видимости, не вынудят их перестать заботиться об окружающей среде, поэтому компания предложила им бронированный вариант представительского электрического седана i7, стоимость которого традиционно не уточняется. Каждый экземпляр специалисты профильного подразделения баварского автопроизводителя буквально готовы строить под конкретного заказчика.

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Источник изображения: BMW

В базе будет предусмотрена защита от поражения от выстрелов из автоматического стрелкового оружия с калибром боеприпасов 7,62 х 54 мм (R), бронёй закрыты крыша и днище электромобиля, что предусматривает защиту от взрыва ручных гранат и лёгких летательных аппаратов со взрывчаткой на борту. Естественно, стёкла электромобиля тоже имеют соответствующую степень бронезащиты. Двери снабжены вспомогательными электроприводами, поскольку открывать и закрывать их вручную не под силу многим из потенциальных пассажиров.

Источник изображения: BMW

Позаимствовав техническую основу у полноприводной BMW i7 M70 xDrive, бронированная машина получила два электродвигателя совокупной мощностью 544 л.с. и тяговую батарею ёмкостью около 102 кВт‧ч, но об ураганной динамике в силу возросшей массы придётся забыть. До 100 км/ч электромобиль должен разгоняться за 9 секунд, а максимальная скорость ограничена 160 км/ч. Фактически, при заявленном энергопотреблении в 30 кВт‧ч на 100 км пути бронированный седан сможет без подзарядки преодолевать чуть более 300 км.

Источник изображения: BMW

Машину по требованию заказчика могут оснастить спецсигналами и средствами связи, системой подачи чистого воздуха в салон и системой пожаротушения. В линейке BMW это первый «броневик» на электротяге, до этого в 2021 году компания представляла кроссовер BMW iX5 на водородной силовой установке с бронезащитой по классу VR6 против VR9 у представленного в этом году седана i7.