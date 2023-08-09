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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выпуск ускорителей NVIDIA GH200 начнётся во втором квартале следующего года
Несколько позднее, чем ожидалось.

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Ещё в конце мая стали впервые известны характеристики так называемого «суперчипа» GH200, который в составе одного ускорителя объединял графический процессор GH100 с 80 Гбайт памяти типа HBM3 и центральный процессор Grace с 72 ядрами и архитектурой Arm, соседствующий с 512 Гбайт памяти типа LPDDR5X.

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Источник изображения: NVIDIA

На этой неделе руководство компании на профильной конференции SIGGRAPH объявило, что производство ускорителей GH200 начнётся во втором квартале следующего года. По словам основателя NVIDIA, использование ускорителей GH200 позволяет заменить серверную систему стоимостью $100 млн на решение за $8 млн без ущерба для производительности, при этом энергопотребление удастся снизить в 20 раз. Два таких ускорителя могут соседствовать в одном сервере, увеличивая производительность более чем в 3,5 раза по сравнению с существующими решениями. Сопутствующий программный инструментарий для разработчиков тоже был представлен NVIDIA на этой неделе. Новинка дебютирует в востребованном классе компонентов для систем искусственного интеллекта, а потому наверняка будет пользоваться высоким спросом после своего появления на рынке.

#nvidia #искусственный интеллект #gpgpu #hopper #grace #gh200
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RadeoForce
15:09
"...тело,которое писало людям сдохни в канаве как собака и пусть твои родные сдохнут..." батюшки, что же с ними такое делает хуанг, что был человек, купил нвидию, стал идиот?
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
FelsheR-BAN100908
15:09
Ясно). Там же нет АМД профиля на 5600, т.е у таких наборов для амд лотерея получается?
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
RadeoForce
15:08
я здешних админов не знаю, тут вроде свои админы, не те, что на конфе
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Vasijara
15:08
Я могу даже ответить там
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
andrew_riddler
15:07
https://youtube.com/@DigitalFoundry А вот мой Не верти жопой,неадекват.уже бесполезно
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Vasijara
15:07
Сбрызни
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Фанучый Пэрсык
15:06
Если тебе вставить расширитель в твой узкий анус, то твой анус может порваться. А в образовавшуюся брешь пойдут толпой гейропецы и начнут его расширять. Что тогда тебе делать?
Вашингтон одобрил поставку Киеву 31 танка M1A1 Abrams — технику доставят на Украину в начале осени
RadeoForce
15:06
да я щас как хищник, ощущаю его боль, когда пишу что-то нехуангоугодное
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Vasijara
15:06
Да вот мой канал, я хз о чём ты https://www.youtube.com/channel/UCkybGfCzf7fYrVMoj1vFapA Подписчиков нет, может подпишешься?
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
andrew_riddler
15:04
https://youtube.com/@user-pg3rw8cj7i Канал пациэнта и его перл Ранее известен на оверах под ником Bernigan.был неоднократно забанен за рычание и угрозы на пользователей Сейчас создал Васяру недавно
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
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