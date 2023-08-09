Несколько позднее, чем ожидалось.

Ещё в конце мая стали впервые известны характеристики так называемого «суперчипа» GH200, который в составе одного ускорителя объединял графический процессор GH100 с 80 Гбайт памяти типа HBM3 и центральный процессор Grace с 72 ядрами и архитектурой Arm, соседствующий с 512 Гбайт памяти типа LPDDR5X.

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Источник изображения: NVIDIA

На этой неделе руководство компании на профильной конференции SIGGRAPH объявило, что производство ускорителей GH200 начнётся во втором квартале следующего года. По словам основателя NVIDIA, использование ускорителей GH200 позволяет заменить серверную систему стоимостью $100 млн на решение за $8 млн без ущерба для производительности, при этом энергопотребление удастся снизить в 20 раз. Два таких ускорителя могут соседствовать в одном сервере, увеличивая производительность более чем в 3,5 раза по сравнению с существующими решениями. Сопутствующий программный инструментарий для разработчиков тоже был представлен NVIDIA на этой неделе. Новинка дебютирует в востребованном классе компонентов для систем искусственного интеллекта, а потому наверняка будет пользоваться высоким спросом после своего появления на рынке.