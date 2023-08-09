А усы, лапы и хвост — их и подделать можно!

Как поясняет Reuters, скоро с момента подписания «Закона о чипах» президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) пройдёт ровно один год, но всё это время команда из 140 представителей различных ведомств просто принимала заявки и формировала сопутствующие подзаконные и нормативные документы, которые в дальнейшем позволят приступить к распределению субсидий. Старт приёма заявок пришёлся на июнь этого года, и к настоящему моменту удалось собрать 460 заявлений. В денежном выражении финансирование сопутствующих проектов превысит $166 млрд, поэтому выделенные на эти нужды $52,7 млрд могут закончиться достаточно быстро.

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Источник изображения: Intel

Формально, из этой суммы на строительство предприятий направлено не более $39 млрд прямых субсидий, ещё $24 млрд выгодоприобретатели смогут сэкономить за счёт налоговых вычетов при реализации проектов. В ближайшие месяцы, как сообщают чиновники, должны быть достигнуты первые договорённости с участниками программы субсидирования. Напомним, что получать государственные деньги могут и иностранные компании, которые строят в США предприятия полупроводниковой промышленности, но от них будет требоваться ограничить на ближайшие десять лет свою активность на китайском рынке при наличии там локальных производств чипов.