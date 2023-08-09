Не только производство потребительской электроники переносится из Китая.

До сих пор нам чаще приходилось слышать о стремлении подрядчиков Apple перенести в соседние страны из Китая выпуск клиентских устройств, но издание South China Morning Post со ссылкой на тайваньские СМИ заявило, что подразделение Foxconn Industrial Internet начнёт снабжать Apple серверным оборудованием вьетнамской сборки, которое та собирается применять для развития своих систем искусственного интеллекта.

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Утверждается, что Foxconn формально контролирует 43% мирового рынка услуг по контрактному производству серверного оборудования. Для Apple компания Foxconn также является крупнейшим поставщиком серверных систем. На последней отчётной конференции руководство Apple было вынуждено признать, что рост расходов на исследования и разработки не в последнюю очередь вызван инвестициями компании в сферу искусственного интеллекта. Стало быть, часть этих средств достанется вьетнамскому предприятию Foxconn, выпускающему серверные системы по заказу Apple. Оно, если верить источникам, станет единственным поставщиком серверов подобного назначения для указанного американского заказчика.