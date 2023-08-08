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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году импорт чипов в Китай сократился на 21,6% в денежном выражении
В натуральном выражении поставки интегральных микросхем упали почти на 17%.

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Официальная статистика таможенных органов КНР, на которую ссылается South China Morning Post, гласит, что за первые семь месяцев текущего года в Китай было импортировано 270,2 млрд интегральных микросхем — на 16,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник изображения: Reuters

В принципе, хорошая новость для китайских импортёров заключается в том, что темпы снижения импорта данного вида компонентов снижаются. В первом квартале снижение измерялось 22,9%, в первом полугодии оно достигало 18,5%, а по итогам семи месяцев текущего года ограничилось 16,8%. По сути, в июле импорт интегральных микросхем в Китай даже последовательно увеличился на 2,6% до 42,4 млрд изделий.

По данным Национального бюро статистики КНР, в июне китайские компании выпустили 32,2 млрд интегральных микросхем — на 5,7% больше, чем годом ранее. Апрель этого года стал первым месяцем, в котором падение объёмов производства сменилось ростом после 16-месячного периода сохранения негативного тренда. В целом импорт чипов в КНР за семь месяцев этого года сократился на 21,6% до $191,3 млрд в стоимостном выражении, в первом полугодии снижение достигало 22,4%. При этом за первые семь месяцев этого года общая стоимость импортированных в КНР товаров сократилась только на 7,6%.

По географическим направлениям больше всего просел импорт из Южной Кореи, который за семь месяцев этого года упал на 24,7%. На втором месте оказался Тайвань с 22,8% снижения импорта. Примечательно, что предчувствие запрета на импорт литографического оборудования из Японии, который был введён в конце июля, вызвало рост импорта в Китай на этом направлении на 40% по итогам июня. Производители чипов постарались купить всё необходимое до введения запрета со стороны японских властей.

Экспорт чипов всех типов из Китая за первые семь месяцев этого года сократился на 17,2%, конкретно по интегральным микросхемам снижение составило 8,3%, объём поставок достиг 151,7 млрд интегральных микросхем.

#аналитика #полупроводники #китай
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